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2022
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Родители более трех миллионов детей уже получили новые "детские" выплаты
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Новую выплату на детей от 8 до 17 лет получают родители уже 3,2 миллиона детей, сообщила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина в ходе круглого стола "Единой России". Она отметила... ПРАЙМ, 10.06.2022
экономика, новости, минтруд рф, соцподдержка, выплаты, дети
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Новую выплату на детей от 8 до 17 лет получают родители уже 3,2 миллиона детей, сообщила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина в ходе круглого стола "Единой России".
Она отметила востребованность новой меры соцподдержки. "Должна сказать, что вот эта новая выплата от 8 до 17 лет — она естественно очень востребована родителями", — заявила замминистра.
Баталина отметила, что общий охват ежемесячными мерами поддержки, привязанными к региональному прожиточному минимуму, составляет порядка восьми миллионов детей.