МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Новую выплату на детей от 8 до 17 лет получают родители уже 3,2 миллиона детей, сообщила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина в ходе круглого стола "Единой России". Путин предложил установить выплату за награды многодетным семьям

Она отметила востребованность новой меры соцподдержки. "Должна сказать, что вот эта новая выплата от 8 до 17 лет — она естественно очень востребована родителями", — заявила замминистра.

Баталина отметила, что общий охват ежемесячными мерами поддержки, привязанными к региональному прожиточному минимуму, составляет порядка восьми миллионов детей.