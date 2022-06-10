МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Новую выплату на детей от 8 до 17 лет получают родители уже 3,2 миллиона детей, сообщила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина в ходе круглого стола "Единой России".

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Она отметила востребованность новой меры соцподдержки. "Должна сказать, что вот эта новая выплата от 8 до 17 лет — она естественно очень востребована родителями", — заявила замминистра. 

Баталина отметила, что общий охват ежемесячными мерами поддержки, привязанными к региональному прожиточному минимуму, составляет порядка восьми миллионов детей.