МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов заявил, что заместители глав правительств стран Содружества Независимых Государств (СНГ) договорились ускорить работу над проектом соглашения о свободной торговле услугами. Следующее заседание Экономического совета СНГ состоится в Москве

Завершить работу над проектом соглашения о свободной торговле услугами и выйти на его подписание предложил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран СНГ в мае.

"Понятно, что действующий инструмент — это соглашение о зоне свободной торговли, дополнительным инструментом должен стать проект соглашения о торговле услугами… Эта работа также ведется очень слаженно во всех странах Содружества. Мы договорились о том, что будем максимально ускорять принятие этого документа", — отметил Султанов по итогам заседания, подчеркнуть, что данный документ является "очень важным инструментом для достижения тех задач, которые страны-участницы ставят перед собой".