МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. В аппарате вице-премьера России Татьяны Голиковой заявили, что число зарегистрированных безработными в стране за неделю выросло на 608 человек до 687 тысяч. Сотрудникам нижегородского Volkswagen предложат работу на других заводах

Голикова в ходе заседания заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда отметила, что число зарегистрированных безработных увеличилось за период с 30 мая по 6 июня на 608 человек и составило 687 тысяч человек.

По сообщению секретарита, для работодателей было разработано 3 455 индивидуальных планов мероприятий, которые включают различные меры поддержки.

Отмечается, что число россиян, работающих в режиме неполного рабочего дня, почти не изменилось (130,3 тысячи), а число россиян, находящихся в простое, возросло до 135,6 тысяч.

В аппарате также подчеркнули, что в рамках реализации федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" продолжается приём заявок от граждан на профессиональное обучение. В 2022 году планируется обучить не менее 245 тысяч граждан, в мероприятиях по обучению задействовано более 1,5 тысячи образовательных организаций.