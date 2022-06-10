МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Конвертация депозитарных расписок в акции российских компаний приостановлена в связи с включением Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи) в санкционный список Евросоюза, говорится в сообщении европейской расчетно-клиринговой организации Clearstream. Лондонская фондовая биржа исключила ГДР "Акрона" из котировального списка

"Clearstream Banking информирует клиентов, что в связи с включением НРД в шестой пакет санкций ЕС, опубликованный 3 июня, программа конвертации депозитарных расписок на российские ценные бумаги в настоящее время приостановлена", — говорится в сообщении.

В связи с этим Clearstream не обрабатывает инструкции о конвертации расписок.

Clearstream проводит консультации с компетентными органами, чтобы получить ясность относительно влияния новых санкций ЕС на конвертацию депозитарных расписок, указывается в сообщении.