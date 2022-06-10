МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Политика ЦБ РФ должна будет балансировать между необходимостью поддержать структурную перестройку экономики и избежать стагфляции, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Глава Центробанка призвала расширять меры социальной поддержки

"Нам необходимо настроить политику следующим образом. С одной стороны, не препятствовать структурной перестройке экономики, с другой, избежать рисков стагфляции", — сказала она.

Набиуллина объяснила, что проблемы могут возникнуть как при слишком высокой, так и при слишком низкой ставке или ее быстром снижении. В первом случае это связано с более сильным сжатием спроса по сравнению со снижением предложения. Во втором — с отсутствием у компаний объективных возможностей по наращиванию предложения.

"Если ситуация будет развиваться по базовой траектории, по мере снижения устойчивой инфляции, будет происходить дальнейшее постепенное снижение ключевой ставки, и на ближайших заседаниях мы будем оценивать его целесообразность", — сказала глава ЦБ.

При этом Банк России не закладывает риски стагфляции в РФ в базовый прогноз, политика регулятора направлена на то, чтобы такой сценарий не реализовался.