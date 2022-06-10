МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Банк России обсуждает новое бюджетное правило с Минфином, но о его конструкции пока рано говорить, сообщила журналистам на брифинге в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Банк России объяснил трудности с выплатами по внешнему долгу

"Что касается бюджетного правила, да, мы некоторые общие обсуждения ведем с Минфином по поводу его необходимости, но по конкретной конструкции еще рано говорить", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, принимает ли участие ЦБ в обсуждении и каким должно быть новое правило.

Бюджетное правило, по которому дополнительные доходы бюджета от экспорта углеводородов не могли направляться на расходы бюджета, а шли на пополнение ФНБ, в текущем году было приостановлено, и все нефтегазовые доходы казны идут на финансирование бюджетных обязательств.

При этом министр финансов Антон Силуанов еще в апреле говорил о подготовке новой редакции правил, которая определит параметры бюджетной дисциплины. ЦБ также ожидал, что нормализация бюджетной политики начнется в 2023 году, а с 2025 года будет действовать модифицированное бюджетное правило.