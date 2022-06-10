МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Расширение программ социальной поддержки поспособствует росту потребительской активности в РФ, по мере расходования запасов потребление в стране начнет возвращаться к более привычным уровням, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Банк России пересмотрел прогноз по снижению ВВП в текущем году

"Мы считаем, что сейчас эти факторы начинают менять направленность. Общая стабилизация ситуации, улучшение ожиданий относительно перспектив развития экономики будут поддерживать потребительскую уверенность", — сказала Набиуллина.

"Расширение программ социальной поддержки, индексация пенсий, уже заложенная в бюджет, также будут способствовать росту потребительской активности. И по мере расходования запасов потребление начнет возвращаться к более привычным уровням", — отметила глава ЦБ РФ.