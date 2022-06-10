В Банке России оценили эффект от антироссийских санкций
Набиуллина заявила, что пока эффект от антироссийских санкций полностью не проявился
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Эффекты санкций против России пока менее острые, чем ожидал Центробанк, но полностью они ещё не проявились, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Наверное, пока эффекты санкций проявляются менее остро, чем мы опасались — это показывает и способность компаний к адаптации, — но говорить пока, что полный эффект санкций проявился, преждевременно. Ситуация неопределенности развивается, ситуация структурной перестройки экономики, её способности перестроиться — это процесс, поэтому здесь какие-то выводы делать преждевременно", — заявила она в ходе пресс-конференции.