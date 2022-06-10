МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Эффекты санкций против России пока менее острые, чем ожидал Центробанк, но полностью они ещё не проявились, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Набиуллина рассказала, переведут ли в России валютные счета в рублевые

"Наверное, пока эффекты санкций проявляются менее остро, чем мы опасались — это показывает и способность компаний к адаптации, — но говорить пока, что полный эффект санкций проявился, преждевременно. Ситуация неопределенности развивается, ситуация структурной перестройки экономики, её способности перестроиться — это процесс, поэтому здесь какие-то выводы делать преждевременно", — заявила она в ходе пресс-конференции.