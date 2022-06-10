МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в июне снизился до 50,2 пункта с майских 58,4 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя лишь до 58 пунктов.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, сократился до 55,4 пункта с 63,3 пункта в мае, а индекс экономических ожиданий — до 46,8 пункта с 55,2 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали показателей на уровне в 62,5 пункта и 54,5 пункта соответственно.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.