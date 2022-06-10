ПАРИЖ, 10 июн — ПРАЙМ. Власти Франции намерены в следующем году ввести продуктовые чеки для поддержки людей с низкими доходами, сообщил в пятницу министр-делегат по вопросам общественных счетов при Минфине республики Габриэль Атталь. Daily Express: план Джонсона отказаться от газа с треском провалился

"Целью введения продуктовых чеков является поддержка французов, у которых нет средств на местные продукты… Мы продолжаем работу по введению чеков с министром сельского хозяйства и надеемся, что сможем ввести эту меру в 2023 году", — сказал Атталь в эфире радиостанции France Info.

Ранее о возможности такой меры борьбы с продовольственным кризисом заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Как ранее сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee), инфляция во Франции ускорила рост и достигла 5,2% за год по итогам мая. Цены на энергоносители подскочили на 28% за год.