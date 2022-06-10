МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Нацбанк Украины (НБУ) планирует отказаться от фиксированного курса гривны к доллару, но после возвращения налогов на импорт, которые были ранее отменены, заявила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова в эфире национального телемарафона в пятницу. На Украине рассказали об обеспечении экспорта зерна в Черном море

С началом спецоперации России на Украине было введено военное положение. Нацбанк Украины на время его действия установил фиксированный курс гривны и ограничил снятие наличных денег в размере 100 тысяч гривен (около 3,4 тысячи долларов) в день.

"Национальный банк Украины планирует отказаться от курса гривны к доллару, зафиксированного на уровне 29,25 гривны. Для этого должны быть очень важные предпосылки. Одна из них — это возврат налогов и пошлин на импорт, отмененных в первые дни войны", — цитирует Рожкову издание "Минфин".

Она также отметила, что увеличение налогов на импорт, как ожидается, уменьшит объем этого критического импорта и таким образом уменьшит давление на золотовалютные резервы.

"Это одна из предпосылок, после которой мы сможем рассматривать постепенный возврат к рыночному ценообразованию", — сказала она.