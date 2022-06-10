ВАШИНГТОН, 10 июн — ПРАЙМ. США не смогли полностью смягчить побочные эффекты для своей экономики от антироссийских санкций, заявил заместитель помощника госсекретаря по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус. Годовая инфляция в США достигла максимума с 1981 года в мае

Как заявил Вудхаус на виртуальном мероприятии "Атлантического совета" (деятельность организации признана в РФ нежелательной), цель любой программы санкций максимизировать влияние на подвергнутых им и минимизировать — на собственную экономику.

"Во многих ситуациях мы не можем полностью смягчить или избежать побочных эффектов на собственную экономику", — сказал Вудхаус.

Как заявил он, в США понимали, что антироссийские санкции будут иметь цену и побочные эффекты для Штатов.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.