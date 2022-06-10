МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Численность населения РФ с денежными доходами ниже границы бедности в первом квартале 2022 года составила 20,9 миллиона человек или 14,3%, следует из предварительных данных Росстата. Смертность в России в апреле снизилась почти на 13%

Начальное значение "границы бедности" устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. Это прожиточный минимум за четвертый квартал 2020 года, который будет ежеквартально увеличиваться по уровню инфляции.

Как следует из данных Росстата, базовая граница бедности в четвертом квартале 2020 года составила 11 329 рублей. В первом квартале текущего года значение границы бедности составило 12 916 (рост на 14% к четвертому кварталу 2020 года).

В первом квартале 2021 года численность россиян с денежными доходами ниже границы бедности составила 20,8 миллиона человек или 14,2%; во втором квартале — 18,2 миллиона человек или 12,5%. В третьем квартале 2021 года доходы 16 миллионов человек (11% от численности населения) были ниже установленной границы бедности; в четвертом квартале — 12,4 миллиона человек или 8,5%.

"Численность населения с доходами ниже границы бедности в I квартале 2022 года составила 20,9 млн человек или 14,3% жителей страны. По сравнению с первым кварталом 2021 года численность населения с доходами ниже границы бедности в первом квартале 2022 года увеличилась на 0,1 п.п., или на 0,1 миллиона человек. Главной причиной роста стало ускорение инфляции до 11,54% (первый квартал 2022 года к первому кварталу 2021 года), которое превысило рост среднедушевых номинальных денежных доходов", — говорится в комментарии статистического ведомства.

В целом по итогам прошлого года численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в РФ составила 16,1 миллиона человек или 11%.