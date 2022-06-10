Дефицит бюджета США в мае составил 66,2 миллиарда долларов
Дефицит бюджета США в мае составил 66,2 миллиарда долларов - лучше прогноза
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в мае составил 66,223 миллиардов долларов против профицита в 308 миллиарда в апреле, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составит 120 миллиардов долларов.
Годом ранее в мае в США был зафиксирован профицит бюджета в размере 131,9 миллиарда долларов.
Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце сократились на 18% в годовом выражении и составили 455,216 миллиарда долларов, доходы упали в 2,2 раза, до 388,993 миллиарда долларов.