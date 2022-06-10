МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в мае составил 66,223 миллиардов долларов против профицита в 308 миллиарда в апреле, следует из отчета министерства финансов страны. США признали, что пострадали от антироссийских санкций

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составит 120 миллиардов долларов.

Годом ранее в мае в США был зафиксирован профицит бюджета в размере 131,9 миллиарда долларов.

Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце сократились на 18% в годовом выражении и составили 455,216 миллиарда долларов, доходы упали в 2,2 раза, до 388,993 миллиарда долларов.