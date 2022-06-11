МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Длинные выходные начинаются в России, за ними последует четырехдневная рабочая неделя. Названы пять главных летних направлений россиян

Как ранее сообщили журналистам в пресс-службе Роструда, это связано с празднованием Дня России 12 июня. Поскольку в этом году дата выпадает на воскресенье, выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно.

В Роструде также обратили внимание, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения зарплаты работникам, получающим оклад. Если оклад не установлен, например, работникам со сдельной оплатой труда, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение.

Размер такого вознаграждения устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.