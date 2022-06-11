МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Администрация Байдена явно переоценила масштабы международного "возмущения" спецоперацией России на Украине и своей способности заставить остальные страны присоединиться к кампании противодействия Москве, пишет обозреватель Тед Карпентер для американского издания The American Conservative. В США признали, что антироссийские санкции провоцируют рост цен в стране

Как отмечается, правительства всего мира колеблются в этом вопросе, еще меньше они горят желанием поддерживать жесткие санкции под эгидой США. "За вычетом НАТО и рассеянных по Азии американских союзников никакой поддержкой санкции не пользуются. Так было еще в первый месяц конфликта, а с тех пор проявилось еще отчетливее", — отметил автор.

Уолтер Рассел Мид из Гудзоновского института считает, что Вашингтону не удалось расширить антироссийскую коалицию, а поддержка ограничилась сетью традиционных союзников США.

"Тревожные звоночки" зазвучали сразу же, пишет автор, в качестве примера приводя голосование 2 марта в Генассамблее ООН. Большинство стран осудило действия России на Украине и призвало к немедленному выводу российских вооруженных сил. За резолюцию проголосовала 141 страна, и, как подчеркивали американские чиновники, лишь пять проголосовали против. "Однако, что неожиданно, целых 35 стран, в том числе 17 африканских, предпочли воздержаться, хотя проголосовать в пользу США им ничего не стоило. Резолюция была чисто символической и ни к каким конкретным действиям не обязывала. Однако многие страны Азии, Большого Ближнего Востока и черной Африки Вашингтоном пренебрегли", — говорится в материале.

Как отмечается, африканские страны не видят для себя особенной выгоды в поддержке Запада — для них конфликт больше похож на банальную борьбу за власть между Россией и сателлитом Запада.

Отказалась вести экономическую войну с Россией и часть Латинской Америки. Больше всего антироссийскую стратегию США омрачают Бразилия и Мексика: два крупнейших политических и экономических игрока в регионе "продолжают артачиться", отмечается в статье.

В стороне от противостояния Запада с Россией остались Китай и Индия. Пекин и Нью-Дели наотрез отказываются вводить против Москвы экономические санкции.

"Хамские выпады" Вашингтона на международном уровне не слишком эффективны, констатирует Карпентер. Так, угрозы администрации Байдена ввести санкции против Китая из-за отношений Пекина с Москвой уже напугали Таиланд, Индонезию и другие более мелкие державы Восточной Азии. Но они вовсе не капитулировали перед требованиями Вашингтона, говорится в материале.

"Учитывая долгий список вторжений самого Запада в суверенные страны, включая Сербию, Ирак и Ливию, неудивительно, что другие правительства видят в его позиции против Москвы хрестоматийный пример корыстного лицемерия. Кроме того, американские лидеры переоценили и свои рычаги воздействия на страны за пределами геополитической орбиты Вашингтона: карательных мер против России те так и не поддержали. Это должно отрезвить руководство страны, но пока не похоже, что администрация и Госдепартамент поумнели. Наоборот, заносчивости и ощущения всевластия Вашингтону не занимать", — заключает автор.