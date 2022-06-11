МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на сокращение случаев закупок госкомпаний у взаимозависимых с ними лиц без соблюдения требований закона, регулирующего их закупки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин подписал закон о запрете водителям с судимостью работать в такси

Соответствующие изменения вносятся в закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), который регулирует закупки госкомпаний, госкорпораций, публично-правовых компаний, субъектов естественных монополий и некоторых других юрлиц.

Они допускают возможность закупок таких заказчиков у взаимозависимых лиц без применения указанного закона лишь в случаях, когда зависимое лицо само является заказчиком по 223-ФЗ, либо закупка осуществляется в целях обеспечения единого производственного процесса. Предполагается, что закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

В 2018 году заказчики получили возможность не применять 223-ФЗ при осуществлении внутригрупповых сделок, когда материнской компанией осуществляется закупка у дочерней компании. Для реализации такого права заказчик в составе положения о закупках ведет перечень взаимозависимых с ним лиц, у которых он проводит закупки без применения 223-ФЗ.

Это было сделано для того, чтобы облегчить закупки внутри вертикально-интегрированных компаний, пояснял ранее замминистра финансов Алексей Лавров. Однако проведенный Минфином России мониторинг показал, что объем нерегулируемых 223-ФЗ сделок вырос и является существенным. При этом сейчас отсутствует механизм, позволяющий определить предмет и характер закупок, осуществляемых у взаимозависимых лиц: информация о них не включается в госреестры.

В связи с этим в отношении таких закупок не обеспечивается прослеживаемость и имеется риск намеренного ухода от применения 223-ФЗ. Это "негативно сказывается на состоянии конкуренции в сфере закупок, а также не позволяет распространить на такие закупки положения, связанные с обязательной минимальной долей закупок отечественной продукции (работ, услуг) и закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства", поясняло ранее правительство РФ.