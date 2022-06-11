МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Едва ли можно ожидать, что настоящие (не контрафактные) товары упадут в цене после запуска параллельного импорта. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-Рэш Олег Шибанов. Ещё один из ранее ушедших брендов стал доступен для заказа на Wildberries

Он объясняет это тем, что колебания валютных курсов довольно сильно отражаются на ценах, которые готовы выставить импортёры.

"Кроме того, было мало компаний, которые значительно завышали цены по сравнению с валютным курсом, и одной из них была компания Apple, товары которой продавались по курсу примерно 100 рублей за доллар", — напомнил эксперт.

Шибанов убежден, что россиянам если и стоит ждать снижения цен, то только на очень редкие категории товаров.

"Что касается услуг, то уход некоторых международных компаний уже привел к появлению "заместителей". Например, они по значительно более низким ценам, или вообще бесплатно транслируют видео. Такое известно про НБА, НХЛ и даже некоторые онлайн-кинотеатры, но это довольно незаконное решение", — отметил эксперт.

В целом уже видно, по его словам, как сильно подорожали машины, и скоро подобное может произойти с электроникой отдельных компаний, отказавшихся работать с российским рынком. Основная причина — значительное удорожание логистики.

"Если теперь приходится покупать товары через новые рынки, и доставка их обходится дороже, то трудно сохранять старые цены", — резюмировал Шибанов.