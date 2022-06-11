МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Британские таксисты, а также многие другие люди, которым приходится ездить на автомобиле по работе, массово увольняются из-за рекордного роста цен на топливо, сообщает газета Observer со ссылкой на профсоюз Великобритании GMB Union. Польские водители блокируют АЗС, протестуя против роста цен на топливо

Издание сообщает, что по состоянию на четверг цена за литр неэтилированного бензина достигла 182,31 пенса (2,25 доллара США), а стоимость полной заправки среднего семейного автомобиля впервые в истории достигла 100 фунтов стерлингов (123,16 доллара). Отмечается, что некоторым людям приходится тратить до 350 фунтов (порядка 431,1 доллара) в неделю на топливо, чтобы добираться до работы.

"Члены профсоюза GMB, как и все прочие, страдают от резко выросших счетов за энергию, взлетевших цен на еду и топливо, достигнувших порядка двух фунтов стерлингов за литр… Рекордно высокие цены на бензин значат, что сотрудники Национальной службы здравоохранения (NHS), специалисты по уходу на дому, таксисты и прочие люди, (которым надо ездить на автомобиле — ред.) на работу буквально вынуждены платить деньги за то, чтобы работать", — цитирует Observer главу профсоюза Гэри Смита.

Он добавил, что в Британии наблюдается массовый уход сотрудников во многих из указанных областей. Он считает, что ситуация будет только ухудшаться, если цены продолжат расти.

Отмечается, что массовое увольнение таксистов началось еще во время пандемии COVID-19. В частности, по данным издания, поредел штат лондонского Uber, а также сократилось число водителей кэбов. Сообщается, что только среди этих двух категорий уволились порядка 10 тысяч таксистов, и ситуация лишь продолжает ухудшаться на фоне текущих событий.

Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак 26 мая объявил новый пакет мер на сумму 15 миллиардов фунтов (18,9 миллиарда долларов) в связи с кризисом стоимости жизни и рекордной инфляцией в стране. Кроме того, власти вводят временный 25-процентный налог со сверхприбыли нефтегазовых компаний.