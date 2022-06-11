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2022
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Bild узнал о планах Шольца посетить Киев
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Канцлер Германии Олаф Шольц планирует посетить Киев, сообщило издание BILD am Sonntag со ссылкой на источники в украинских и французских правительственных кругах. "Есть конкретные... ПРАЙМ, 11.06.2022
экономика, новости, германия, олаф шольц
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕРЛИН, 11 июн — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц планирует посетить Киев, сообщило издание BILD am Sonntag со ссылкой на источники в украинских и французских правительственных кругах.
"Есть конкретные планы поездки", — сообщило издание, отметив, что вместе с Шольцем Киев посетят еще два иностранных лидера, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министрИталии Марио Драги.
Так же по сведениям Bild, визит планируется на конец июня, перед саммитом "Большой семерки".