БЕРЛИН, 11 июн — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц планирует посетить Киев, сообщило издание BILD am Sonntag со ссылкой на источники в украинских и французских правительственных кругах. СМИ узнали, почему некоторые британцы массово увольняются с работы

"Есть конкретные планы поездки", — сообщило издание, отметив, что вместе с Шольцем Киев посетят еще два иностранных лидера, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министрИталии Марио Драги.

Так же по сведениям Bild, визит планируется на конец июня, перед саммитом "Большой семерки".