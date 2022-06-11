НЬЮ-ЙОРК, 11 июн — ПРАЙМ. Западные страны пытаются помешать избранию России в экономический совет ООН, заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. В США признали крах попытки сплотить мир против России

В минувшую пятницу состоялось голосование о членстве в экономическом и социальном совете ООН, который координирует сотрудничество в экономической и социальной областях и в рамках специализированных учреждений ООН, рассказал дипломат в своем Telegram-канале.

По словам Полянского, Россия неизменно избиралась в совет, куда входят 54 члена, с момента его учреждения. "Однако в этом году западники, начавшие после начала нашей СВО тщетный "крестовый поход" против России на международной арене, решили нам помешать. После первого тура тайного голосования Россия, являвшаяся безальтернативным кандидатом на вакантное место, набрала 118 голосов из 128 необходимых", — отметил он.

Как считает Полянский, РФ "не поддержали западники и их ближайшие сателлиты — как раз около 60-65 государств", а затем конкуренцию России составила Северная Македония. Несколько раундов последующего голосования не выявили страну, которая займет место в совете, указал он.

"Ситуация, на мой взгляд, патовая, новых раундов голосования может быть достаточно много. Поскольку убедиться в том, как страны проголосуют, в условиях тайного голосования западники не могут, они, скорее всего, прибегнут к излюбленной тактике шантажа и запугивания, чтобы заставить как можно больше стран не участвовать в голосовании — таким образом сужается "база" для вычисления двух третей голосов. Но даже с таким неприкрытым "выкручиванием рук" набрать нужное число голосов македонцам будет непросто. А в процессе "западной обработки" еще больше стран сможет убедиться, какие грязные методы готовы задействовать наши западные коллеги для создания иллюзии об изоляции России в мире", — указал он.