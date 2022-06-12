МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. В России впервые выявлен вариант штамма коронавируса "омикрона" ВА.4, однако превалирующим остается вариант ВА.2, сообщил журналистам заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту "Омикрона" BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один – ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Забор биоматериала датирован концом мая", — сказал он.

Специалист добавил, что сейчас в России превалирует вариант BA.2 и его субварианты, они составляют около 95% от всех новых случаев инфицирований.

По словам Хафизова, во многом именно хорошая иммунная прослойка, которая сформировалась благодаря вакцинации и перенесенным ранее случаям заболеваний коронавирусной инфекцией, а также принятые противоэпидемические меры не позволяют широко распространиться новым субвариантам "омикрона".

"Несколько недавно опубликованных исследований показали, что варианты вируса, известные как BA.4 и BA.5, чуть более трансмиссивны, чем ранние формы "омикрона",- сказал он.