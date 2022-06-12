2022-06-12T19:43:00+03:00
2022-06-12T19:44:01+03:00
2022-06-12T19:43:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220612/837151230.html
Турция планирует обсудить с Россией и Украиной "зерновую проблему"
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ЭРДОГАН ЗАЯВИЛ, ЧТО РАССЧИТЫВАЕТ В ХОДЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ С ПУТИНЫМ И ЗЕЛЕНСКИМ ОБСУДИТЬ "ЗЕРНОВУЮ ПРОБЛЕМУ" Новость дополняется ПРАЙМ, 12.06.2022
сельское хозяйство, экономика, мировая экономика, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/95/832829534.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/95/832829534.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/95/832829533.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/95/832829533.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/95/832829532.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/95/832829532.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. ЭРДОГАН ЗАЯВИЛ, ЧТО РАССЧИТЫВАЕТ В ХОДЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ С ПУТИНЫМ И ЗЕЛЕНСКИМ ОБСУДИТЬ "ЗЕРНОВУЮ ПРОБЛЕМУ"
Новость дополняется