МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна не испытывает продовольственный кризис в связи с ситуацией на Украине, располагает запасами зерна в размере 5 миллионов тонн, но хотела бы их увеличить. Турция планирует обсудить с Россией и Украиной "зерновую проблему"

План ООН по транспортировке зерна из черноморских портов является наиболее правильным, заявил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Хотя у нас и нет проблемы, есть запас в 5 миллионов тонн. Но хотелось бы увеличить. Мы также думаем о том, чтобы и другие страны не испытывали проблем, ведем переговоры для открытия коридора", — сказал Эрдоган на встрече с молодежью в Ване.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.