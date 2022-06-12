МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Украина проложила два маршрута для экспорта зерна через Польшу и Румынию для предотвращения глобального продовольственного кризиса, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заместителя министра иностранных дел страны Дмитрия Сеника. Турция планирует обсудить с Россией и Украиной "зерновую проблему"

"Эти маршруты не идеальны, потому что создают определенные заторы, но мы тем временем делаем все возможное, чтобы развивать эти маршруты", — сказал Сеник агентству в кулуарах конференции по безопасности в Сингапуре.

По словам Сеника, Украина ведет переговоры со странами Балтии о добавлении третьего коридора для экспорта продовольствия, отметило агентство. Сеник не уточнил, сколько зерна уже перевезено или будет перевезено по этим маршрутам, говорится в публикации.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.