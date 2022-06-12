МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Пятьдесят членов Всемирной торговой организации подписали совместное заявление в поддержку Украины, пообещав способствовать экспорту из страны. Reuters: Украина проложила пути для перевоза зерна через Польшу и Румынию

"Мы будем стремиться поддерживать Украину и способствовать ее экспорту", — говорится в заявлении.

Заявление опубликовано на сайте торгового представителя США Кэтрин Тай. Там говорится, что 50 членов ВТО по итогам встречи в Женеве подтверждают поддержку Украине, отмечая, что события вокруг страны оказывают разрушительное воздействие на ее возможности в торговле.

"Разрушение значительной части транспортной инфраструктуры Украины, включая дороги, мосты, порты и железные дороги, существенно снижает способность Украины производить, экспортировать и импортировать", — говорится в заявлении.

Подписавшиеся участники ВТО заявляют об обеспокоенности последствиями происходящего для мировой торговли и поставок на рынки украинских товаров.

"Мы подчеркиваем важность сохранения открытых и предсказуемых рынков и торговой возможностей Украины", — говорится в сообщении.