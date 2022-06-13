МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. В ряде европейских столиц уже осознали, что Украина не способна одержать победу, и продумывают варианты выхода из кризиса, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Сенатор высмеял требования Зеленского к России

В качестве примера он привел заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, в котором он рассуждал о возможной "цене мира". По словам главы альянса, вопрос заключается в готовности пожертвовать территории, независимости, суверенитета, свободы, демократии ради мира, и в том, сколько таких жертв потребуется. Он назвал это "очень сложной моральной дилеммой".

По мнению Пушкова, высказывание генсека НАТО не является случайным. "В позиции западного альянса по Украине намечается сдвиг. Первой ласточкой было заявление Генри Киссинджера на Давосском форуме, где он призвал Киев к уступкам Москве ради предотвращения более крупной войны с участием США и России", — отметил сенатор.

Затем со схожей оценкой выступил крупный американский эксперт Эдвард Люттвак, напомнил Пушков. "В ряде европейских столиц уже осознали, что Украина не способна одержать победу, и продумывают варианты выхода из кризиса. Но в других западных столицах делают ставку на максимальное затягивание конфликта", — заключил сенатор.