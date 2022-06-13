МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Польша готовится к вероятной войне с Россией, заявил политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию "Украина.ру". Польша и Украина добиваются конфискации российского имущества за границей

По его словам, это не значит, что польские войска обязательно зайдут на Западную Украину и фактически аннексируют ее — "потому что это дорогая тема". Но поляки серьезно укрепляют свою армию, отметил эксперт.

Он указал, что по сравнению с Россией польская армия небольшая, но она больше белорусской в 2,5 раза. Она неплохо обучена, построена по дивизионному принципу, оснащена техникой, как советской, которая неплохо проявляет себя в ходе российско-украинского конфликта, так и современной западной, отметил Суздальцев.

"Да, численность польской армии меньше, чем у ВСУ, но она боеспособнее и мотивированнее. Ей ненависть к России прививают с детского сада. Это славянская армия. Это говорит о том, что она будет драться в другом состоянии. Польский солдат — храбрый солдат. Мы помним его по Второй мировой войне, когда Польша была союзником СССР", — указал политолог.

Другое дело, что Польша традиционно проигрывала не на поле боя, а в штабах, потому что очень высокий уровень самомнения со времен средневековья приводил польскую армию к катастрофе, заключил Суздальцев.