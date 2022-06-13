МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Российская военная техника в ходе спецоперации на Украине "показывает себя неплохо", заявил в интервью телеканалу РБК вице-премьер Юрий Борисов, который курирует оборонную промышленность. В США сенатор оценил возможные последствия успеха России в спецоперации

"Мы всегда очень трепетно относимся к нашей армии и желаем ей самых лучших достижений и успеха в этой непростой ситуации. Оборонщики всегда рядом, они анализируют все характеристики оружия", — отметил он.

Борисов отметил, что со стороны Минобороны серьезных нареканий к образцам вооружений нет. По его словам, боевые действия — это реальная площадка, где уже на практике доказываются и подтверждаются заявленные характеристики.

"Неплохо, хорошо, можно сказать, работает наше высокоточное оружие. Мы слышим в ежедневных репортажах Министерства обороны о поражении сложных объектов. Неплохо себя показывают артиллерия, авиационные средства поражения", — подчеркнул вице-премьер.

По словам Борисова, "войны становятся другими", и "невозможно все предугадать". Он также рассказал, что наступает эра высокоточного оружия, так как все армии заинтересованы в сбережении жизней своих солдат. Для этого, по словам вице-премьера, нужно увеличивать и наращивать огневую мощь, чтобы еще до прямых контактов выводить из строя инфраструктуру и основные силы противника.

"Я думаю, что все больше использование роботизированных средств, не только авиационных, но и наземных, и морских, и надводных, и подводных. Это оружие на так называемых новых физических принципах. Это и лазерная тематика, электромагнитное оружие. Это оружие будущего", — заключил он.