МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Правительство России утвердило распоряжение о расширении границ Магаданского морского порта, это создаст условия для развития перевалочных мощностей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"В границы морского порта Магадан войдут дополнительные земельные участки, что создаст условия для развития перевалочных мощностей и запуска новых промышленных предприятий. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. На обновлённой территории порта появится рыбопромышленный кластер. Он будет создан на базе существующего в порту рыбного терминала", — отмечается в сообщении.

Помимо этого, здесь планируют построить перерабатывающий завод для производства полуфабрикатов и готовой продукции из рыбы.

"Также здесь будет создана современная инфраструктура для обслуживания судов и перевалки грузов. Всё это будет способствовать развитию экономики региона и рыбопромышленной отрасли в целом", — добавляется в заявлении.