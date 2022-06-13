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США вместе с партнерами по G7 работают над ужесточением санкций
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США вместе с партнерами по G7 работают над ужесточением санкций против России, заявил старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган... ПРАЙМ, 13.06.2022
экономика, мировая экономика, новости, сша, g7, санкции против рф
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. США вместе с партнерами по G7 работают над ужесточением санкций против России, заявил старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган.
"Мы очень активно работаем над тем, как нам усилить наш санкционный пакет. Мы делаем это в тесной координации со странами-членами G7", — сказал он, выступая в одном из экспертных центров Вашингтона.
На вопрос, могут ли замороженные активы Центрального банка России быть использованы на нужды реконструкции Украины, он ответил, что для этого необходимо устранить много юридических препятствий.