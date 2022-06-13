МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. США вместе с партнерами по G7 работают над ужесточением санкций против России, заявил старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган. Турция планирует завершить работы по трубам по поставке газа в 2023 году

"Мы очень активно работаем над тем, как нам усилить наш санкционный пакет. Мы делаем это в тесной координации со странами-членами G7", — сказал он, выступая в одном из экспертных центров Вашингтона.

На вопрос, могут ли замороженные активы Центрального банка России быть использованы на нужды реконструкции Украины, он ответил, что для этого необходимо устранить много юридических препятствий.