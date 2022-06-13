МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Правительство США тайно поощряет сельскохозяйственные и транспортные компании наращивать закупку и перевозку российских удобрений на фоне санкций и резкого роста цен на продовольствие в мире, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. США вместе с партнерами по G7 работают над ужесточением санкций

"Правительство США незаметно поощряет сельскохозяйственные и транспортные компании покупать и перевозить больше российских удобрений, поскольку опасения по поводу санкций привели к резкому сокращению поставок, что привело к росту мировых цен на продовольствие", — говорится в сообщении агентства.

Согласно данным Блумберг, вышеупомянутые усилия США по поощрению транспортировки удобрений из РФ являются "частью сложных и трудных переговоров, проводимых с участием Организации Объединенных Наций по увеличению поставок удобрений, зерна и другой сельскохозяйственной продукции из России и Украины".

Отмечается, что в текущем году экспорт удобрений из России на Запад сократился на 24%.

На прошлой неделе санкционный координатор госдепартамента Джим О'Брайен заявил, что США настроены в ручном режиме устранять препятствия для поставок продовольствия и удобрений из России в страны "глобального юга" и не видят для этого санкционных помех.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США отдают приоритет дипломатическому пути решения проблемы возобновления экспортных поставок украинского зерна и надеются на то, что переговоры увенчаются успехом.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.