МОСКВА, 13 июн —ПРАЙМ. США в сотрудничестве с другими государствами стремятся не допустить продажу Россией зерна, якобы вывезенного с Украины, заявила в понедельник официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Bloomberg: США тайно поощряют рост закупки и перевозки удобрений из России

"Я не могу комментировать материал того издания, которое вы цитируете. Однако могу сказать, что мы работаем с другими странами над тем, чтобы не допустить продажу зерна, которое, вероятно, было украдено", — сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга.

Таким образом она прокомментировала публикации ряда западных СМИ о том, что администрация США предостерегла ряд африканских стран от закупки у России зерна, поскольку оно "могло быть украдено" у Украины.

С аналогичными утверждениями относительно якобы украденном Россией зерне ранее выступили представители Евросоюза. В Москве эти обвинения отвергают. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в этой связи заявил на минувшей неделе, что, призывая не покупать у России зерно, такие страны стремятся извлечь для себя пользу, перепродавая украинское зерно по завышенным ценам.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.