МОСКВА, 14 июн, ПРАЙМ. По данным Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании, безработица в стране в феврале-апреле выросла до 3,8% с уровня января-марта в 3,7%. Голикова отметила рост числа безработных в России

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения показателя до 3,6%.