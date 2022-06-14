МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау заявил, что страна в 2022 году удовлетворила внутренний запрос на зерно, в 2023 году планирует начать экспорт в другие страны континента. Эксперт рассказал о вариантах поставок российского зерна в Африку

По словам дипломата, правительство Эфиопии прилагает значительные усилия для реализации программы экономической стратегии выхода на самообеспечение в плане продовольствия, принятой три года назад. В этом году страна произвела около 2,6 миллионов тонн зерна с использованием системы орошения в сезон засухи.

Посол сообщил, что благодаря усилиям правительства и помощи Африканского банка развития, Эфиопия уже в следующем году начнет экспортировать пшеницу и другие продукты питания в остальные африканские страны.

Алемайеху Тегену Аргау также отметил, что Эфиопия не зависит критически от поставок продовольствия из России или Украины, поскольку у страны нет текущих контрактов на поставки с этими странами. Однако "нынешняя ситуация повышает цены на пшеницу и другие продовольственные товары на международном рынке, так что если не прямым образом, то косвенно это повлияет на Эфиопию", — добавил посол.

Кроме того, дипломат отметил рост турпотока из России. "Добро пожаловать в Эфиопию, мы будем только рады принять российских туристов. У нас нет с этим никаких проблем", — подчеркнул Алемайеху Тегену Аргау.

По словам посла, министр инноваций и технологий Эфиопии Белете Молла посетит Санкт-Петербургский международный экономический форум для обсуждения новых проектом и двусторонних соглашений в области энергетики, промышленности, торговли, туризма и сельского хозяйства.

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