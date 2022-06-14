МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Грузооборот российских морских портов за пять месяцев составил 340,7 миллиона тонн, не изменившись относительно аналогичного периода прошлого года, сообщает "Ассоциация морских торговых портов" (АСОП). Пассажирооборот в российских портах вырос с начала года на 18,6%

"Грузооборот морских портов России за январь-май 2022 года остался на уровне аналогичного периода прошлого года и составил 340,7 миллиона тонн", — говорится в релизе. Так, объем перевалки сухогрузов за отчетный период составил 155 миллионов тонн (снижение на 6,3%), в том числе: угля – 77,7 миллиона тонн (снижение на 6,8%), грузов в контейнерах – 21 миллион тонн (снижение на 17,2%), зерна – 13 миллионов тонн (снижение на 9,8%), минеральных удобрений – 8,3 миллиона тонн (рост на 8,1%), руды – 5,5 миллиона тонн (рост на 26,9%), черных металлов –11,2 миллиона тонн (снижение на 11,5%).

По данным АСОП, объем перевалки наливных грузов составил 185,7 миллиона тонн (рост на 6%), в том числе сырой нефти – 109,7 миллиона тонн (рост на 14,5%), нефтепродуктов – 57,7 миллиона тонн (снижение на 7,7%), сжиженного газа – 16 миллионов тонн (рост на 8,8%), пищевых грузов – 2 миллиона тонн (рост на 6%). "Экспортных грузов перегружено 269,3 миллиона тонн (-1%), импортных грузов – 15,4 миллиона тонн (-5,4%), транзитных – 27,4 миллиона тонн (+3,2%), каботажных – 28,6 миллиона тонн (+10,9%)", — отмечают в ассоциации.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна вырос на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 40,7 миллиона тонн, из них объем перевалки сухих грузов составил 10,2 миллиона тонн (снижение на 7%), наливных грузов — 30,5 миллиона тонн (рост на 10%). Объем перевалки в портах Балтийского бассейна вырос на 0,3% и составил 102,7 миллиона тонн, из них объем перевалки сухих грузов составил 40,2 миллиона тонн (снижение на 15,3%), наливных грузов – 62,5 миллиона тонн (рост на 13,8%).

Как отмечает АСОП, грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 1,4% и составил 104 миллиона тонн, из них объем перевалки сухих грузов составил 44,4 миллиона тонн (рост на 1,5%), наливных грузов – 59,6 миллиона тонн (рост на 1,3%). Грузооборот морских портов Каспийского бассейна упал на 31,1% и составил 2,2 миллиона тонн, из них объем перевалки сухих грузов составил 0,9 миллиона тонн (снижение на 17,8%), наливных грузов – 1,3 миллиона тонн (снижение на 38,7%).

Объем перевалки в портах Дальневосточного бассейна снизился на 2,9% и составил 91,1 миллиона тонн, из них объем перевалки сухих грузов составил 59,3 миллиона тонн (снижение на 4,6%), наливных грузов – 31,8 миллиона тонн (рост на 0,3%).