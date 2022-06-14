МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Конкуренция между поставщиками и отсутствие завышенных наценок официальных дилеров при параллельном импорте в РФ могут компенсировать удорожание продукции, вызванное усложнившимися логистикой и схемами закупок, поделился мнением с РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2022 президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. Президент ТПП высказался о замене иностранных комплектующих

"Создание новых схем поставок за счет легализации параллельного импорта, конечно, позволит снизить риски дефицита и роста цен. Нельзя отрицать, что возможно определенное удорожание из-за более сложной логистики и схем закупок, но оно может быть компенсировано за счет конкуренции между поставщиками и отсутствия завышенных наценок официальных дилеров, многие из которых пользовались своим привилегированным положением", — сказал он.

"Необходимо понимать, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, параллельный импорт — это ввоз оригинальной продукции через альтернативные каналы", — добавил президент ТПП РФ.

Он также напомнил, что утвержденный Минпромторгом перечень товаров параллельного импорта включает на сегодняшний день более 50 позиций. "Важно, что он не закрытый, при этом представители ведомства неоднократно отмечали, что перечень этот может дополняться в зависимости от ситуации", — заметил Катырин. Бизнес оценил ситуацию на российском рынке труда

"Учитывая скорость принятия санкций в отношении нашей страны, все возможно… Но давайте не будем гадать… Касательно отдельных технически сложных и дорогостоящих позиций, включенных в перечень (ядерные реакторы, железнодорожные локомотивы, суда), то исключать попытки введения дополнительных ограничений здесь нельзя, но бизнес, думаю, при поддержке государства сможет найти выход", — подчеркнул президент ТПП, отвечая на вопрос, не может ли Запад препятствовать ввозу в Россию оригинальных товаров.

Важную роль в расширении применения механизма параллельного импорта, по его словам, "призван выполнить внесенный в Госдуму законопроект, страхующий российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности".

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 12.00 мск.