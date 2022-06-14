МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Украина в ближайшее время сможет экспортировать только 2,2-2,4 миллиона тонн аграрной продукции по сравнению с 5-6 миллионами тонн до кризиса, сообщил депутатам сельскохозяйственного комитета Европейского парламента украинский замминистра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич. Уход от риска на мировых площадках не отразился на российском рынке

"Более 20 миллионов тонн зерна не поступили на мировой рынок. Блокада портов существенно снизила наши экспортные возможности. В марте экспорт составил 200 тысяч тонн, в апреле – один миллион тонн, и в мае мы увеличили эту цифру до порядка 1,8 миллиона тонн. Для сравнения экспорт сельхоз продукции ранее составлял, соответственно, порядка 5-6 миллионов тонн в месяц", — сообщил украинский политик.

Он добавил, что "в нынешних условиях 2,2-2,4 миллиона тонн будет максимально достигаемой цифрой украинского экспорта (аграрной продукции – ред.)".

По его словам, еще одной проблемой для Украины является нехватка зернохранилищ. "До 24 февраля вместимость составляла порядка 75 миллионов тонн, в настоящее время мы имеем вместимость только порядка 60-ти миллионов тонн", — пояснил украинский замминистра. По его словам, Украина "была бы благодарна отдельным странам ЕС, если они смогут предоставить временные зернохранилища для украинской продукции".

Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, от украинской стороны нет сигналов по решению вопроса с зерном, не понятно, хочет ли Киев его вывозить.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.