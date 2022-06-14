МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Бюджет освобожденной части Запорожской области будет сверстан в рублях, в июне он составит 7,2 млрд рублей, в том числе за счет субвенций Российской Федерации, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Украина сможет экспортировать в два раза меньше аграрной продукции

"Бюджет будет сверстан в рублях. На июнь он составит 7,2 млрд рублей, на июль будет больше, с учетом того, что запускаются предприятия, а следовательно увеличится наполнение собственных средств. В июле бюджет будет намного больше, чем в июне, и при этом будет значительно наполнен собственными средствами", — сказал РИА Новости Рогов.

По его словам, пока бюджет формируется с учетом субвенций со стороны РФ.