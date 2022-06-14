МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Российские регионы получили огромную поддержку из федерального центра в период пандемии, но заплатили за это своей самостоятельностью, данную ситуацию надо немного сбалансировать. Об этом сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Счетная палата выявила нарушения при исполнении бюджета за 2021 год

По словам Кудрина, после начала пандемии коронавируса и перенастройки нацпроектов поддержка субъектов России возросла в полтора-два раза. В 2021 гоуд эта сумма составила 3,6 триллиона рублей.

Средства в основном выделялись из резервного фонда правительства. "Все эти расходы целевой характер имеют, они как бы "окрашены" и, вроде как, настроены на цель. Таких субсидий, точнее, целевых межбюджетных трансфертов – они выросли со 197 до 347 – 347 разных субсидий", – отметил глава Счетной палаты.

По каждому такому трансферту правительство заключает соглашение с регионом – получателем средств. "И мы как раз отмечаем, что здесь самостоятельность субъекта, с одной стороны, снижается, потому что увеличивается количество поддержки "окрашенной", целевой, а ещё и субъект должен добавить свои ресурсы, которые ограничены", — объяснил глава Счётной палаты.

"Мы как раз обращаем внимание на необходимость чуть-чуть сбалансировать. Если раньше неокрашенные средства, которыми субъект в рамках своих полномочий может пользоваться, были около 50% всей поддержки, сейчас это 28%", — уточнил Кудрин.

Президент РФ заметил, что при этом растут и собственные возможности регионов, поскольку увеличиваются их доходы.

"Да, доходы и у них растут, это справедливо. Но мы как раз говорим, что, ладно, мы даже видим возможность сохранять "окрашенность" и целевой характер, но, может быть, несколько субсидий – может быть, их объединять и делать более укрупнённые конечные показатели субъекту. Кстати, Госсовет, комиссия по межбюджетным отношениям тоже просит в этом направлении двинуться", — ответил Кудрин. "Соответственно, мы видим и возможность укрупнения, и чуть-чуть поднять долю неокрашенных ресурсов, которые могли бы направляться в регионы. Это позволило бы губернаторам более чётко реагировать на те проблемы, которые в субъекте возникают, которые не всегда видны сверху", — добавил глава Счетной палаты.