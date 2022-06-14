МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич сообщил депутатам сельскохозяйственного комитета Европейского парламента, что Украина сталкивается с задержками транспорта с экспортным зерном на границах с ЕС из-за бюрократических процедур и ограниченных часов работы погранпунктов. Украина сможет экспортировать в два раза меньше аграрной продукции

"Говоря о том, что можно сделать, чтобы ускорить ситуацию: прежде всего, у нас есть задержки на погранпунктах с Евросоюзом. Нам необходимо, чтобы персонал на этих пунктах работал 24/7. Мы уже достигли определенных договоренностей с нашими польскими партнерами и рассчитываем, что к концу июня все такие пункты будут работать 24/7", — заявил украинский чиновник. Он отметил, что на Украине также нуждаются в упрощении ряда европейских процедур по оформлению документации на транспорт и сельхозпродукцию для ее быстрого ввоза.

Дмитрасевич добавил, что до кризиса порядка 90% украинского агроэкспорта шло через черноморские порты, инфраструктуры железных и автодорог Евросоюза и Украины плохо совместимы, а погранпункты ЕС не готовы принимать большой объем украинского экспорта. Он призвал страны ЕС доставить к границам с Украиной "большее число железнодорожных вагонов" для ускорения перегрузки и вывоза зерна.

Замминистра также предложил организовать на границе с Евросоюзом дополнительные погранпункты для грузовых машин с украинской агропродукцией.

Депутаты Европарламента намерены на следующей неделе посетить границу Польши с Украиной, чтобы на месте последить за процессом транспортировки зерна из Украины и обсудить вопросы ускорения его ввоза и последующего транзита в другие регионы мира.