МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин доложил президенту РФ Владимиру Путину о недоплаченных гражданам средствах материнского капитала на общую сумму 4,7 миллиарда рублей, который были выплачены только после проверки Счетной палаты. Кудрин отметил снижение самостоятельности российских регионов

На встрече с главой государства Кудрин рассказал о нескольких проверках Счётной палаты, которые в прошлом году были наиболее важными и по которым правительство выполнило рекомендации аудиторов.

"Например, материнский капитал. Когда получили граждане материнский капитал, иногда с опозданием начисляется индексация на эти их средства, и они даже не знают, что у них на счетах несколько тысяч рублей, а иногда это и 20, и 30 тысяч рублей. Вот так мы выявили 4,7 миллиарда рублей, о которых граждане не знали, и они лежали мёртвым грузом, сейчас их выплатили", — сказал он.

Кудрин рассказал, что его ведомство после каждой серьёзной проверки даёт рекомендации о том, как можно системно улучшить эффективность соответствующих расходов бюджета — за три года, по его словам, были даны две тысячи таких рекомендаций. "Половина примерно из них правительством реализована", — сообщил Кудрин. Так в прошлом году были реализованы 503 рекомендации Счетной палаты.

Кудрин рассказал и о других направлениях деятельности контрольного ведомства. Счетная палата выявила нарушения при исполнении бюджета за 2021 год

"Мы проверили состояние борьбы с ВИЧ-инфекцией, дали рекомендации, правительство отреагировало. Работаем по жилью детям-сиротам. У нас пока ещё 280 тысяч детей-сирот не получили своевременно жильё. Я докладывал вам осенью о проблеме борьбы с бедностью и ряд предложений Вам передавал", — напомнил он.

"Мы с правительством работали, и те предложения по распространению адресного пособия семьям с детьми с 8 до 17 – очень своевременная мера. Она в этом году с учётом и проблем в экономике существенно смягчит или даже снизит количество потенциальных нуждающихся в нашей стране", — заявил Кудрин.