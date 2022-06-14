МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении проект, вносящий изменения в законодательство в части регулирования оборота цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав (УЦП), в том числе прямо запрещающий оплату ими товаров, работ и услуг. В Госдуме решили отозвать признание независимости Прибалтики и Украины

Документ, внесенный главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, подготовлен для повышения инвестиционной привлекательности использования цифровых прав бизнесом и предотвращения использования ЦФА и УЦП в качестве средства платежа. С этой целью совершенствуется порядок расчетов по сделкам, совершенным с использованием финансовых платформ, инвестиционных платформ, информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА.

Операторы таких платформ будут вправе осуществлять расчеты по сделкам, совершенным с их использованием, при соблюдении ряда условий. Например, они должны использовать номинальный счет или счета, бенефициарами по которым являются пользователи данной электронной платформы. Перечень осуществляемых операций может дополняться или ограничиваться регулирующими их федеральными законами.

При этом оператору запрещается предоставлять пользователю электронной платформы денежные средства для увеличения его остатка средств, учитываемых на номинальном счете, а также начислять проценты на такой остаток. Законопроект также предусматривает ведение Банком России реестра операторов таких электронных платформ, а также право регулятора применять к ним меры воздействия в случае нарушений требований закона "О национальной платежной системе" и принятых в соответствии с ним нормативных актов ЦБ.

Кроме того, документ вводит прямой запрет на передачу или прием ЦФА и УЦП в качестве оплаты за товары, работы, услуги в целях предотвращения возможности их использования в качестве денежного суррогата. Сейчас перечень сделок, предметом которых являются ЦФА, открытый, при этом прямой запрет на использование в качестве средства платежа не предусмотрен. В этой связи существует риск использования ЦФА и УЦП для расчетов, указывается в пояснительной записке. Передача или прием цифровых валют (криптовалют) в качестве оплаты в России уже запрещен.

Также устанавливается, что приобретение ЦФА при выпуске может осуществляться в информационной системе, в которой осуществляется выпуск, без привлечения оператора обмена. Также вносятся изменения, направленные на совершенствование порядка установления и прекращения залога эмиссионных ценных бумаг, который обеспечивает требования по ЦФА. Причем в отдельных случаях допускается прекращение такого залога без согласия обладателей цифровых финансовых активов.