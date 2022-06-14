МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что президент России Владимир Путин принципиально одобрил, при необходимости, выделение определенного количества зерна Афганистану. Путин примет участие в саммите БРИКС на следующей неделе

"Межведомственная комиссия по итогам своей работы в Афганистане доложила президенту свои соображения. И Владимир Владимирович дал принципиальное добро на выделение в случае необходимости определенного количества зерна, с учетом ожидаемого хорошего урожая в России. Объемы такой помощи будут определяться правительством России по конкретной ситуации", — заявил Кабулов в эфире "Первого канала".

По его словам, экономическая ситуация в Афганистане очень серьезная и "она может усугубиться этим летом в связи с тем, что прошедшая зима была малоснежной, виды на урожай неутешительные".

"По некоторым оценкам, Афганистан может недобрать до 30% обычного объема, в первую очередь, зерновых. Поживем — увидим. В Афганистане в год собирается два урожая зерновых, вот сейчас будет первый урожай, он будет показательным", — отметил Кабулов.