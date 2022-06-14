МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что президент России Владимир Путин принципиально одобрил, при необходимости, выделение определенного количества зерна Афганистану.

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"Межведомственная комиссия по итогам своей работы в Афганистане доложила президенту свои соображения. И Владимир Владимирович дал принципиальное добро на выделение в случае необходимости определенного количества зерна, с учетом ожидаемого хорошего урожая в России. Объемы такой помощи будут определяться правительством России по конкретной ситуации", — заявил Кабулов в эфире "Первого канала".

По его словам, экономическая ситуация в Афганистане очень серьезная и "она может усугубиться этим летом в связи с тем, что прошедшая зима была малоснежной, виды на урожай неутешительные".

"По некоторым оценкам, Афганистан может недобрать до 30% обычного объема, в первую очередь, зерновых. Поживем — увидим. В Афганистане в год собирается два урожая зерновых, вот сейчас будет первый урожай, он будет показательным", — отметил Кабулов.