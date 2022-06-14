МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе в формате видеосвязи примет участие в саммите БРИКС и деловом форуме. Об этом заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Эксперт прогнозирует расширение списка стран-участниц БРИКС

По словам Ушакова, совещание БРИКС в формате ВКС на следующей неделе организует Китай. В рамках встречи на высшем уровне пройдет саммит объединения и деловой форум БРИКС. Путин примет участие в обоих мероприятиях, отметил помощник президента.

Ушаков также сообщил, что в графике российского лидера на осень запланировано много мероприятий."Это и саммит ШОС в Самарканде, в сентябре уже, помимо нашего Восточного форума, потом Совет глав государств СНГ в Нур-Султане 14 октября", — подчеркнул помощник президента.