МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что Кабул готовит визит в Москву министра торговли, в том числе для обсуждения вопроса о поставках зерна. Путин одобрил выделение срочной партии зерна Афганистану

"У нас готовится приезд в Москву министра торговли Афганистана. Который уже обратился к России со списком приоритетных номенклатурных товаров, в которых афганский бизнес заинтересован. Речь идет о коммерческих поставках", — заявил Кабулов в эфире Первого канала.

По его словам, в перечне содержатся, в основном, нефтепродукты. "Это, конечно, пшеница. Это различные виды товаров гражданского назначения. И, должен сказать, что это очень ликвидные товары, и афганские купцы готовы за них платить", — отметил Кабулов.