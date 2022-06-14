МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. МИД РФ ВНЕС В САНКЦИОННЫЙ СПИСОК 49 ГРАЖДАН ВЕЛИКОБРИТАНИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОРРЕСПОНДЕНТА GUARDIAN И СОТРУДНИКОВ BBC

В НОВЫЙ САНКЦИОННЫЙ СПИСОК РФ ПОПАЛИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ И ОБОЗРЕВАТЕЛИ SKY NEWS, FINANCIAL TIMES, DAILY TELEGRAPH — МИД

РФ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ ГЛАВРЕДОВ GUARDIAN, THE TIMES, DAILY TELEGRAPH, BBC, DAILY MAIL, THE INDEPENDENT — МИД

РАБОТА НАД РАСШИРЕНИЕМ РОССИЙСКОГО "СТОП-ЛИСТА" БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА — МИД РФ

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