МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Инфляция в Швеции в мае составила 7,2%, что является самым высоким показателем с 1991 года, сообщил телеканал SVT Nuheter со ссылкой на Статистическое управление Швеции (SCB). Байден нашел повод для оптимизма в США на фоне роста цен

Как сообщил телеканал, в апреле 2022 года инфляция в стране находилась на отметке в 6,4%, однако в мае она увеличилась до показателя в 7,2%.

Согласно аналитике, представленной телеканалом SVT, инфляции в стране способствовало повышение цен на основные продукты питания: мясо, молоко, яйца, сыр и прочее.

Вместе с тем цены на электроэнергию, отдых и одежду также поднялись, сообщил SVT, не уточняя, однако, конкретные цифры.

В 1991 году уровень инфляции в Швеции составил 7,8%.