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Инфляция в Швеции в мае достигла рекорда и составила 7,2%
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Инфляция в Швеции в мае составила 7,2%, что является самым высоким показателем с 1991 года, сообщил телеканал SVT Nuheter со ссылкой на Статистическое управление Швеции (SCB). Как... ПРАЙМ, 14.06.2022
экономика, мировая экономика, новости, инфляция, швеция
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Инфляция в Швеции в мае составила 7,2%, что является самым высоким показателем с 1991 года, сообщил телеканал SVT Nuheter со ссылкой на Статистическое управление Швеции (SCB).
Как сообщил телеканал, в апреле 2022 года инфляция в стране находилась на отметке в 6,4%, однако в мае она увеличилась до показателя в 7,2%.
Согласно аналитике, представленной телеканалом SVT, инфляции в стране способствовало повышение цен на основные продукты питания: мясо, молоко, яйца, сыр и прочее.
Вместе с тем цены на электроэнергию, отдых и одежду также поднялись, сообщил SVT, не уточняя, однако, конкретные цифры.
В 1991 году уровень инфляции в Швеции составил 7,8%.