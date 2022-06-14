МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Текущая ситуация в США, включая нестабильность на рынках, растущую инфляцию, общественные беспорядки и риски военных действий, прямо показывает ошибки американских лидеров, заявил РИА Новости финансовый аналитик и бывший управляющий хедж-фонда Чарльз Ортел. Политолог проанализировал требование Евросоюза к Сербии ввести санкции

"На волатильных рынках, в бушующей инфляции, в беспорядках и в надвигающейся угрозе войны мы должны ясно увидеть, насколько неправы были слишком многие идейные лидеры", — отметил эксперт.

По мнению Ортела, для решения стоящих перед американской экономикой задач необходимы, прежде всего, политические изменения, а не сохранение доверия к правительству США.

"Люди должны избегать бюрократов-всезнаек, которые навязывают доверчивому обществу нерегулируемый глобализм и дефицитные расходы", — считает он.

При этом, по оценкам аналитика, нынешнее положение в Соединенных Штатах усугубляют чрезмерно высокие и неэффективные государственные расходы, которые отрицательно влияют на реальную экономику, рост потребительских цен и стоимость жизни в стране.

По мнению старшего преподавателя Брауновского университета на пенсии Барри Фридмана, в качестве мер поддержки американской экономики следует рассматривать сокращение бюджетных расходов и проведение налоговой реформы в стране.

"Комитетам конгресса следует меньше позволять сохраняться высоким уровням дефицита, при которых затраты на государственный долг начинают сильнее влиять на госрасходы", — заявил он РИА Новости.

"Думаю, что ужесточение монетарной политики может быть эффективным без драконовских мер и глубокой рецессии, однако будут иметь место сложности на рынках недвижимости и в производстве товаров длительного пользования", — добавил эксперт.

В то же время историк экономики и финансовый аналитик Мартин Хатчинсон в беседе с РИА Новости указывает на то, что текущие проблемы в экономике являются следствием программы количественного смягчения, запущенной в США после финансового кризиса 2008 года, в рамках которой ФРС проводила масштабный выкуп с рынков государственных облигаций и ипотечных ценных бумаг для снижения процентных ставок по ним.

"Загадка не в том, почему инфляция возникает сейчас, а в том, почему ее не было примерно в 2011 году, когда началось количественное смягчение и регулирование администрации Обамы. Если бы она появилась тогда, можно было бы избежать многих страданий и растрат", — отметил Хатчинсон.

При этом заместитель директора Национального экономического совета Бхарат Рамамурти считает, что США были готовы к наблюдаемой в стране инфляция. В интервью телеканалу Bloomberg он также заявил, инфляция является глобальной проблемой для мировой экономики, а рост цен на топливо в США является результатом действий нефтепереработчиков.

В июне министерство труда США отчиталось о росте потребительских цен в стране за май на 8,6% в годовом выражении, что стало крупнейшим ростом с декабря 1981 года. Стоимость бензина в стране также бьет рекорды: с момента вступления Байдена в должность галлон (3,785 литра) топлива подорожал более чем в два раза, достигнув средней цены в 5 долларов. При этом государственный долг страны по итогам прошлого финансового года превысил рекордные 30 триллионов долларов, достигнув новых исторических максимумов.