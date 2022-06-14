МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Паровоз западной экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев предсказал расширение энергетического кризиса в Европе

Медведев в своем Telegram-канале заявил об ожидании очередного пакета санкций Европы.

"Про инфляцию, цены на все виды топлива и прогнозы по падению экономик напоминать не буду. Все данные в открытом доступе. И это только первый месяц лета. Ожидаем осени… когда придется собирать основной санкционный урожай. А пока паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах", — написал он.